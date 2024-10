Pix teve 2,5 milhões de pedidos de estorno em 2024, diz BC

O Banco Central (BC) anunciou recentemente que mudará os mecanismos de segurança do Pix a partir do início de novembro. A ação visa combater golpes financeiros que vêm se tornando frequentes - são registrados sete casos de fraudes a cada 100 mil transações realizadas pelo sistema de pagamento. Segundo a instituição, foram feitos, apenas em 2024, 2,5 milhões de pedidos de estorno por golpes pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Os brasileiros realizaram em 2023 quase 42 bilhões de transferências via Pix. O número representa um crescimento de 75% em relação a 2022. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Fenaban), o método de pagamento superou operações feitas com cartões de crédito e débito.

Novas regras do Pix

A nova resolução do BC limitará a R$ 200 a transferência via Pix realizada em computadores e celulares que nunca tenham sido utilizados pelo usuário. O total diário de transações será de R$ 1 mil. Para maiores movimentações, será necessário registrar os dispositivos junto à instituição financeira.

O engenheiro de software e CEO da Paag - empresa que atua como facilitadora de pagamentos -, João Fraga, entende que “com a identificação de transações atípicas e um monitoramento mais rigoroso por parte das instituições financeiras, os usuários poderão realizar suas operações com maior tranquilidade”.

O sistema de seguranças dos bancos também será alterado e terá de identificar transações Pix atípicas ou não compatíveis com o perfil do cliente. Além disso, as instituições financeiras deverão disponibilizar informações sobre cuidado para evitar golpes e verificar, ao menos uma vez a cada seis meses, se seus usuários possuem marcações de fraude na base de dados do BC.

Pix automático

O sistema de pagamentos poderá ser automatizado em 16 de junho de 2025, facilitando cobranças recorrentes, semelhante ao que acontece com o débito automático. O cliente dos bancos poderá definir um limite máximo do valor da parcela a ser debitada, podendo cancelar a autorização a qualquer momento.

