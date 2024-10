Usuários relatam problemas com o pix nesta segunda-feira (14/10)

Usuários informam em redes sociais problemas ao tentar realizar pagamentos via Pix na manhã desta segunda-feira (14/10). Conforme os relatos, na hora de o usuário fazer a transação financeira, o pagamento demora a ser enviado e acaba não chegando até o destinatário.

De acordo com o Down Detector, uma plataforma online que fornece informações em tempo real sobre o status de sites e serviços, há problemas com o Banco Central refletindo em outros bancos.





Na rede social X, antigo twitter, uma internauta conta que ficou pelo menos 20 minutos no posto de gasolina enquanto esperava receber o estorno do pix que tinha realizado. “Abasteci o carro, enchi o tanque, paguei no pix, dinheiro saiu da minha conta e tá em “processamento” no app. Agora tô há 20 min parada na frente do frentista esperando o dinheiro estornar”, escreveu.





A terapeuta Renata Araújo, de 43 anos, também foi afetada pelo 'bug' no Pix. Ela conta que tentou pagar um lanche no valor de R$ 13,90 em um estabelecimento no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Pela maquininha da lanchonete, ela fez o procedimento três vezes, por meio de dois bancos diferentes. “Apareceram várias mensagens sobre a demora no envio do pagamento, o que causou apreensão. Em uma das tentativas, deu a confirmação do envio, mas em seguida, cancelado. Nesse caso, o estorno foi feito”, contou.





A terapeuta teme, porém, que os outros dois valores sejam debitados da conta. “Uma colega de trabalho me ajudou, pagando a conta no cartão de débito dela. Como eu achei que o problema estava na maquininha da lanchonete, na mesma hora fiz um Pix para essa minha colega, deu a mensagem de problema no envio, mas cerca de trinta minutos depois veio a confirmação do envio do valor para ela. Estou acompanhando o extrato de perto para saber se foi enviado mais algum valor para a lanchonete, das outras duas tentativas que fiz”, afirmou.

Outra usuária afetada conta que entrou no X para saber se o problema com o Pix era geral. “Tentando fazer vários Pix entre diferentes instituições financeiras e não consigo, entro no twitter pra saber se é um 'bug' geral e SIM”, diz trecho da publicação.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Banco Central e com a Federação Brasileira de Bancos e aguarda retorno.