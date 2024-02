O Circuito Gastronômico de Favelas será uma das atrações de carnaval em Belo Horizonte. Durante os quatro dias de folia, a partir do sábado (10/02), o Palácio da Liberdade se transformará no Palácio do Samba e vai contar com uma programação musical e gastronômica, que segue até a terça-feira (13/02). O objetivo é enaltecer a cozinha, o samba mineiro e seus protagonistas.

Oito cozinheiros participarão da edição de carnaval do Circuito Gastronômico de Favelas. Todos os dias, das 12 às 20h, o público poderá degustar os pratos embalados por rodas de samba.

“É muito importante o Circuito Gastronômico de Favelas e o Samba ocuparem o Palácio da Liberdade, um lugar que era extremamente restrito e fechado. Hoje o espaço está aberto ao público e, pela primeira vez, recebe a cozinha mineira periférica, o que é muito relevante para os cozinheiros. Eles estão muito felizes de poder estar dentro do Palácio da Liberdade mostrando a cozinha feita por eles. Isso é uma prova de que estão conseguindo atingir os seus objetivos, construindo inclusive a ABC Favelas, uma associação liderada por eles”, destaca Danusa Carvalho, idealizadora do projeto.

Pastel Trem de Minas do Diones é sucesso entre o público Gabi Marques/Divulgação

O que comer

Lanceta – Lora, do Barreiro

Língua recheada com arroz do campo e banana chips – Lia, da Barragem Santa Lúcia

Pastel Trem de Minas – Diones, do Barreiro

Frango com pó de quiabo – Wanusa, do Morro do Papagaio

Peixe frito com molho de alho-poró e vinagrete – Isaías, da Vila Conceição

Bombons e tortas diversas – Alê Lucia, da Vila Aparecida

Embolado Berrante – Marlene, do Taquaril

Feijoada Senzala - Dirce, do Alto Vera Cruz



ABC Favelas



O Circuito Gastronômico de Favelas é um projeto que tem como propósito a criação de uma rede afetiva e solidária com intuito de potencializar a cultura alimentar das pessoas do morro. Cumprindo o seu ideal, ganhou vida e força com uma iniciativa liderada pelos cozinheiros das comunidades: a Associação Brasileira de Cozinheiros (ABC Favelas).

A associação tem o objetivo de realizar eventos gastronômicos que representem a cozinha da favela, além de criar a Cozinha Solidária, uma cozinha profissional para proporcionar geração de renda respeitando os territórios, seus líderes e seus valores.

A "Feijoada Senzala" foi elaborada pela Dirce, do Alto Vera Cruz Gabi Marques/Divulgação

Confira a programação completa do Palácio do Samba

Dia 10/2 (sábado)

16h – Roda de samba com o Grupo Simpatia na escadaria do Palácio da Liberdade

19h – Palco principal: Velha Guarda Baluartes do Samba na tenda do Palácio da Liberdade

Intérpretes: Fabinho do Terreiro, Raimundo do Pandeiro, Bira Favela, Lulu do Império, Paizinho do Cavaco, Evair Rabelo e Janamô

Convidados: João Bras, Toninho, Eliane Pinto, e Gilberto Onesimo (Velha Guarda Quintal do Samba de Viçosa)

Feira gastronômica: 12h às 20h

Dia 11/2 (domingo)

16h – Roda de Samba do Fabinho do Terreiro na escadaria do Palácio da Liberdade

Convidados: Grupo Samba D'us Karas (Nova Lima)

19h – Palco principal: Show das Mulheres do Samba

Intérpretes: Marina Gomes, Eliete Ná, Jussara Preta, Raquel Seneias, Ana Proença, Aninha Felipe, Manu Dias, Dóris, Cidade Amaral e Marinês

Convidada: Heloisa Almeida (Diamantina)

Feira gastronômica: 12h às 20h

Dia 12/2 (segunda-feira)

16h – Roda de Samba do Fabinho do Terreiro na escadaria do Palácio da Liberdade

19h – Palco principal: Show Velha Guarda do Samba de Belo Horizonte

Intérpretes: Paulão, Laércio, Lucinha Bosco, Giza, Nice, Sandra Camaleão, Eliana de Minas

Convidados: Pirulito da Vila (Itabirito), Ponto do Samba de Juiz de Fora, com Fernado Cunha, Armando Junior e Andrea Melo (Juiz de Fora), e Tia Elza (Divinópolis)

Feira gastronômica: 12h às 20h

Dia 13/2 (terça-feira)

16h – Roda de Samba do Grupo Simpatia ( direção: Jorge Pelé)

19h – Palco principal: Show Velha Guarda Amigos do Mestre Conga

Intérpretes: Zé do Monte, Cabral, Cacá Monclair, Doneliza, Sô Marcelo, Ronaldo Coisa Nossa, Seu Domingos do Cavaco, Mestre Conga e Serginho BH

Convidado: Gilmar Batista (Uberlândia)

Feira gastronômica: 12h às 20h

Serviço

Circuito Gastronômico de Favelas – Edição Especial Palácio do Samba

10, 11, 12 e 13 de fevereiro, das 12h às 20h

Palácio da Liberdade - Praça da Liberdade, s/nº - Funcionários

Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino