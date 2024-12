Milhares de luzes iluminam a Praça Tiradentes, em Ouro Preto, no Natal da Mineiridade Ane Souz/Divulgação

Luzes, sons e muita arte estarão espalhados por alguns dos mais belos cenários de Minas. É o Natal da Mineiridade que pretende levar mais brilho para as ruas e ladeiras das principais cidades históricas mineiras neste fim de ano. Estão previstas diversas atrações em Ouro Preto, Mariana, São João Del-Rei, Tiradentes, Congonhas e Diamantina e em mais 19 municípios de todas as regiões do estado, que juntas devem atrair cerca de 350 mil espectadores durante todo o período natalino. Os projetos foram contemplados por meio de editais de seleção.

O Governo de Minas, por meio da Cemig, investiu aproximadamente R$ 10 milhões nas festividades na capital e no interior. “A Cemig tem muito orgulho de patrocinar as diversas programações na capital e demais regiões, colaborando para o incremento das economias locais, gerando mais empregos e renda para o setor cultural, para o turismo e para o comércio, cumprindo o nosso compromisso de sermos indutores do desenvolvimento de Minas Gerais”, afirma a diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Cristiana Kumaira.

Em Ouro Preto, o Natal Luz e História instalou mais de 1 milhão de pontos de luz distribuídos pelo Centro Histórico. Uma árvore de Natal de 20 metros está em frente ao Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes, que também recebeu cenografia específica que combina com a beleza histórica. Os projetos de iluminação e de cenografia foram aprovados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Na cidade vizinha de Mariana, as festividades natalinas vão até 6 de janeiro. Estão previstos espetáculos de música e artes cênicas, Cantatas de Natal nas escadarias do prédio da Câmara Municipal, concertos orquestrais e recitais, além das tradicionais decorações luminosas e apresentações de artistas locais.

Maria Fumaça do Papai Noel

Papai Noel trocou o trenó pela Maria Fumaça no Natal sobre os Trilhos, entre Tiradentes e São João del-Rei Luiz César Costa/Divulgação



A icônica Maria Fumaça será o principal atrativo do evento Natal nos Trilhos, que une a magia do Natal à rica tradição ferroviária de São João del-Rei e Tiradentes. Promovido pela Luth Produções e VLI Logística, com o apoio da CEMIG e do Governo de Minas Gerais, o evento encerra a programação nesta sexta, 20/12.

Durante a viagem de 12 km entre as cidades históricas, a locomotiva estará decorada e iluminada, com a presença do Papai Noel, que trocou seu tradicional trenó pela Maria Fumaça. O bom velhinho acenará para moradores e turistas ao longo do percurso, que oferece vistas deslumbrantes da Serra de São José e da arquitetura do século 18.

Moradores de São João del-Rei e região que doarem um presente e um litro de leite terão direito a passagens com preços especiais. As doações serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para garantir o desconto, será necessário apresentar comprovante de residência, documento de identidade ou, para crianças, carteirinha escolar.

As passagens para o evento variam de R$ 43 (meia-entrada) a R$ 86 (inteira). Crianças até 5 anos têm entrada gratuita, e descontos são oferecidos a estudantes, idosos e outros grupos específicos.

Natal para todos

Cidade dos Profetas, Congonhas realiza, em 21/12, o festival Natal para Todos, no Centro Cultural da Romaria, ao lado do Santuário do Bom Jesus do Matozinhos. Na programação estão apresentações de espetáculos cênicos de Natal, música, oficinas para o público infantil, feira de produtos locais e muitas ações de acessibilidade e inclusão que prometem encantar o público.



Palácio do Natal

Em frente ao Palácio da Liberdade, o presépio artesanal gigante, feito pela artista Anísia Lima de Souza, conhecida por suas criações em cerâmica Marcos Vieira/EM

Até o dia 23/12, o Palácio da Liberdade se transforma também no Palácio do Natal, novidade de 2024. Na parte externa, o público poderá conferir uma grandiosa árvore de Natal e contemplar um presépio artesanal, feito pela artista Anísia Lima de Souza, conhecida por suas criações em cerâmica. A obra traz figuras com traços e vestimentas típicas de Minas Gerais e homenageiam o Vale do Jequitinhonha.

O acervo da colecionadora Maria Elvira, com mais de 5 mil figuras de Papai Noel, e quatro ambientes especialmente pensados para imaginar o cotidiano do Bom Velhinho, que estará em sua sala de estar para dar boas-vindas aos visitantes, fazem parte da programação do Palácio do Natal.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia