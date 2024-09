O fisiculturista Illia 'Golem' Yefimchyk morreu, aos 36 anos, no último domingo (8/9), após sofrer uma parada cardíaca na sexta-feira. A informação foi dada pela esposa do atleta, Anna, nessa quarta-feira (11). Natural de Belarus, no Leste Europeu, o bodybuilder era uma dos maiores nomes da modalidade, pesando 160 kg, com 1,85 m de altura. Para manter a forma, ele consumia todos os dias 16.500 calorias em sete refeições.





Segundo a imprensa local, o atleta chegou a ser socorrido e foi levado para um hospital de helicóptero, devido ao seu grave estado de saúde. No entanto, a morte cerebral foi decretada dois dias depois. Os detalhes da morte não foram compartilhados.





Desde pequeno, Golem sonhava em ser um dos homens mais fortes do mundo. “Desde criança eu queria ser como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone em 'Rambo'. E que, quando as pessoas passassem por mim, vissem um monstro. Eu queria ser tão forte quanto meus ídolos de Hollywood. Na minha pequena cidade, uma academia abriu e comecei a frequentar para me tornar o Hulk”, contou em uma entrevista no ano passado.





De acordo com a revista Men's Health, o bodybuilder conseguia levantar 272 quilos no supino e 317 quilos no levantamento terra. Sua alimentação viralizou em outubro de 2023, quando revelou que comia 108 sushis.





Segundo o jornal O Globo, a dieta diária do atleta incluía 2,5 kg de carne. Confira: