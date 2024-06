“Meu reino é uma estufa!, disse o pequeno Rei da Estufa.” Assim se apresenta o restaurante Rei da Estufa, aberto em 2019, no Mercado Novo, Centro de BH, que também se qualifica como um representante da nova safra de bares de estufa da capital. E mais um inspirado na referência maior dos belo-horizontinos: o Bola Bar, que nasceu em 1939, no Padre Eustáquio, e se tornou um autêntico bar raiz.

Sócio do Rei da Estufa ao lado de Marco Panerai e Gizelle Pires, Leonardo Apparício apostou na revitalização do Mercado Novo – prédio dos anos 1960, revestido de cobogós, que se transformou num centro de economia criativa e negócios promissores da cidade – para abrir o bar.

A proposta foi criar um negócio que casasse com todo esse cenário, o que era uma preocupação da curadoria de reocupação do Mercado. “Acredito que somos pioneiros desta nova leva de bar de estufa, desde junho de 2019. A ideia foi homenagear o estilo e temos como referência o Bola Bar e o Adega Pérola, do Rio de Janeiro, que tem só a estufa fria”, conta Leonardo.

O Beijo Grego

A praticidade para o cliente de chegar, escolher e comer na hora é estimulante para o empreendedor, que chegou a ter como chef o saudoso Kiki Ferrari, um dos chefs de cozinha mais inventivos, criativos e conhecidos de BH, que morreu em abril deste ano. “Nossa estufa tem a pegada mineira, com releitura de pratos clássicos e criações exclusivas.”

Os mais pedidos

Dois pedidos, em especial, elevam a fama do Rei da Estufa: o torresmo de rolo e o Beijo Grego. “São os carros-chefes, de mais saída. Entregamos o torresmo de barriga em formato de rolo e faz o maior sucesso. E o Beijo Grego é nosso prato exclusivo, que é a língua com rabada”, exalta Leonardo. O torresmo é acompanhado de geleia de pimenta biquinho e picles de cebola roxa da casa.

O Beijo Grego agradou tanto que Kiki surpreendeu ao criar uma releitura da porção: o arroz caldoso de Beijo Grego. “Um arrozinho com cubinhos de língua, derretendo ao vinho, com pedaços de rabada por cima”, explicou, na época, o chef em vídeo no Instagram da casa.

Mas saiba que os clássicos também estão presentes por lá. Almôndegas, coraçãozinho de frango, caponata de jiló, linguiça caipira, sacanagem, conservas, corn dog e muito mais. E merece destaque a coxa creme. Sabe aquilo que não pode deixar de provar? Uma coxa de frango suculenta, recheada com creme e empanada em uma mistura de farinha de rosca, garantindo uma crosta dourada e crocante quando frita. Em cada mordida, uma combinação de texturas e sabores.

Mercado Novo



Para Leonardo, estar no Mercado Novo é se tornar parte de um ponto turístico de destaque e importância de BH: “O formato do Mercado foi pensado para atender a necessidade local, as cervejarias, com uma seleção de bares de petiscos, tira-gostos e comida de boteco, universo em que o Rei da Estufa se encaixou”, pontua. “Sempre gostei do serviço de estufa e, quando penso nele, minha lembrança mais viva é de pedir pernil, um clássico.”

Sobre a nova onda de bares de estufa, Leonardo ainda não enxerga uma cena tão clara. Mas concorda que há um burburinho, uma agitação: “Uma tendência? Talvez. Sei que é, sem dúvida, uma oportunidade. A estufa atrai, é uma vitrine, nos faz realmente ‘comer com os olhos’ antes de mais nada. E me sinto um representante deste formato renovado”.

Serviço

Rei da Estufa (@reidaestufa)

Avenida Olegário Maciel, 742, loja 2186, Centro