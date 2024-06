Faltam poucas semanas para o início do 2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que será entre os dias 05 de julho e 25 de agosto em cidades localizadas na Serra da Mantiqueira dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Alguns dos pratos que vão estar no evento contam com certa dose de segredo por quem os criaram. Até aquele tempero especial para dar um sabor mais aguçado é guardado a sete chaves. Tudo para surpreender o público.

As inscrições para que os estabelecimentos possam participar se encerram no próximo dia 29 de junho e podem ser acessadas por meio do site oficial do evento. Até lá o público poderá conferir as novidades e os pratos participantes pelo Instagram.

Gastrobares, bistrôs, sorveterias, padarias, cervejarias...

Bolinho de porco na lata com barbecue de framboesa, do Kallas da Serra Festival da Montanha/Divulgação

A exemplo do ano passado, poderão participar nesta edição, além de restaurantes, os gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, vinícolas, docerias, cervejarias, produtores artesanais e similares da região da montanha.

Conheça alguns pratos

Uma das mais tradicionais pousadas de Espírito Santo do Pinhal (SP), a Famiglia Barthô, estará no festival por meio da Cave Barthô, que é o Wine Bar do empreendimento. Ele funciona independente da pousada e está aberto em um local aconchegante e romântico com um som ambiente de piano bar. Os pratos foram elaborados para jantar ou petiscar harmonizando com mais de 70 rótulos de vinhos de inverno de 12 vinícolas da região.

Mas para o festival, a Cave disponibilizará ao público o prato Segredo da Barthô, uma saborosa paleta de carneiro desfiada e prensada, em cama de creme de abóbora cabotiá, folhas de espinafre e hortelã, finalizado com mix de castanhas e flor de sal.

Para prepará-lo, o chef Cleber Noronha utilizou como ingredientes a paleta de carneiro de criação própria, molho demi glace, abóbora, espinafre, hortelã, nozes, amendoas, avelãs e flor de sal.

Já o Kallas da Serra, de Cunha (SP), na Serra da Bocaina, especializado em comida caseira, regional, cultural e afetiva, participa do 2º Festival Sabores da Montanha pela segunda vez. Nesta edição, a casa trará um importante resgate da culinária regional, o bolinho de porco na lata com barbecue de framboesa.

Para preparar essa maravilhosa delícia, a casa utilizou molho de tomates San Marzano da Fazenda do Retiro, mozzarella, refogado de shimegi, pururuca de guanciale feita no forno e fatias de guanciale das Terras de Monã, valorizando, desta forma, os produtores locais e regionais, que é o mote do festival.

Em São Bento do Sapucaí (SP), a cidade mais acolhedora do país, de acordo com pesquisa do Booking.com, onde está localizada a famosa Pedra do Baú, o tradicionalíssimo Bar do Tião, que tem nos lanches e porções sua maior especialidade, ofertará ao público do festival o seu Tião Cupim.

Tião Capim, lanche tradicional do Bar do Tião, de São Bento do Sapucaí Festival da Montanha/Divulgação

Trata-se de um delicioso lanche no pão francês, criado pela Trediana Alves, recheado com cupim desfiado, temperado com uma pitada de segredo, vinagrete, queijo muçarela e um molho de pimenta feito especialmente pela casa.

Para animar o público e espantar o frio típico da estação, a casa tem programação cultural com apresentação de bandas da região, que podem ser prestigiados com muita cerveja gelada e petiscos.

O 2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio de Sun Mobi Energia Solar, GWM Motors e Turismo Sul de Minas, com apoio de BaresSP, Hotel4You, Reserva, Hora Campinas, Região de Mauá Convention & Visitors Bureau e Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau.

