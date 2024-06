Com acesso gratuito, Festival Fartura Gastronomia Nova Lima conta com a presença de chefs mineiros e nacionais para trazer sabores das águas e da terra

O Festival Fartura Gastronomia Nova Lima chega à segunda edição, com o tema "Beira d’Água". Nos dias 29 a 30 de junho, o evento traz chefs renomados de outros estados, como Dario Costa, Gerônimo Athuel, Claudia Krauspenhar e Helvecio Maciel, especialistas em trabalhar com ingredientes das águas, enquanto segue com a tradição de celebrar a gastronomia mineira, com nomes como Bruna Martins, Sofia Marinho, Isabela Rochinha e Caio Soter, Pedro Barbosa e Samira Lyrio.

No entorno da Lagoa dos Ingleses, o festival é embalado por intensa programação artística, com diversidade de pratos servidos ao longo do dia. Aulas e a Mercearia Fartura complementam a programação.



“O evento tem a lagoa como pano de fundo, um cenário muito bonito, principalmente no entardecer. Pensamos como é bom se reunir com as pessoas que a gente gosta na beira d'água, que pode ser do mar, pode ser de uma lagoa, pode ser de um rio. Então, resolvemos dividir isso com nosso público, trazê-los para uma festa a céu aberto”, comenta Carolina Daher, curadora gastronômica do projeto.

A curadoria para a escolha dos chefs

A curadoria traz chefs nacionais que se destacam nessa proposta. Entre eles, Dario Costa, campeão da segunda edição do Mestre do Sabor, reality gastronômico da Rede Globo e ex-participante do Masterchef, da Band. “Não temos salmão” - este é o lema de um dos seus cinco restaurantes, o Paru, localizado em Santos (SP). O chef paulistano é reconhecido por valorizar os pescados nacionais e regionais, pouco explorados na gastronomia. Quem também se dedica a esse propósito é Helvecio Maciel, do Mato Grosso, chef amante da grelha e do fogo, que traz ao festival um símbolo dos rios brasileiros: o Pirarucu.

Gerônimo Athuel vem de uma das cidades litorâneas mais famosas do país para integrar os espaços Cozinha ao Vivo e Brasa e Lenha. No Rio de Janeiro, seu restaurante Ocyá estreou no seleto grupo dos melhores restaurantes da América Latina, da The World's 50 Best Restaurants.

E fechando o time de chefs de outros estados, Claudia Krauspenhar traz as riquezas do litoral do Paraná, com o trabalho que realiza no K.sa Restaurante, melhor restaurante do Sul do país pela Prazeres da Mesa 2023.

A gastronomia mineira presente

E, claro, a gastronomia mineira estará bem representada, continua Daher: “Como não temos mar, mas temos bar, trouxemos o mar mineiro, que é a nossa apaixonante comida de boteco. Fizemos uma seleção maravilhosa, com ícones dessa arte", comenta.



Entre outras referências em Minas Gerais, estará o chef português Cristóvão Laruça, no espaço Brasa e Lenha, que comanda três restaurantes de prestígio na capital mineira, entre eles, o Turi, especializado em brasa.

Um dos melhores restaurantes mineiros do Brasil, segundo a Casual Exame deste ano, também estará presente: o Florestal, da chef Bruna Martins.

Também premiado pela Casual Exame como um dos melhores bares da cidade, o Pirex, com a comida de estufa preparada por Caio Soter e Isabela Rochinha.

E o novíssimo Uaiê Sorvetes, traz as invenções de Pedro Barbosa, entre outros.

Programação gastronômica



No Espaço Restaurantes, serão servidos pratos durante todo o dia por uma curadoria de restaurantes que se destacam na capital mineira Festival Fartura Gastronomia Nova Lima/Divulgação

No Espaço Restaurantes, serão servidos pratos durante todo o dia por uma curadoria de restaurantes que se destacam na capital mineira. Estarão presentes:

Marcelo Alcici, do Alcici Cozinha Árabe;

Naiara Faria, do La Palma;

Yves Saraiva, do Odoyá Cozinha;

Isabela Rochinha e Caio Soter, do Bar Pirex;

Bruna Martis, do Birosca e Florestal;

Pedro Barbosa, do Uaiê Sorvetes;

Pedro Guimarães, do Ancora por Un'Altra Volta

Cozinha ao vivo



O público ainda pode conferir de perto chefs preparando pratos especiais no Cozinha ao Vivo. Estão confirmados:

Claudia Krauspenhar, do K.sa Restaurante, de Curitiba (PR)

Sofia Marinho, do A Cozinha de Sofia, de Belo Horizonte

Gerônimo Athuel, do Ocyá, do Rio de Janeiro (RJ)

Mesa Brasil

Dario Costa, chef e proprietário dos restaurantes Paru e Madê, em Santos (SP); Deus Ex Machina Brasil e Churrascada do Mar, em São Paulo (SP), além do Benedita, em Fernando de Noronha (PE).

Samira Lyrio, Nada Contra, de Belo Horizonte (MG)

Cozinha ao vivo Senac

Espaço Brasa e Lenha

Já no espaço Brasa e Lenha, o público também pode acompanhar os preparos ao vivo, a diferença é o foco nos pratos feitos na brasa, sendo liberados direto do fogo para apreciação do público. Além de Dario Costa, Sofia Marinho, Claudia Krauspenhar e Gerônimo Athuel, estarão presentes:

Helvecio Maciel, especialista em peixes nativos do Brasil;

Cristóvão Laruça, chef proprietário dos restaurantes Turi, Caravela e Mitra, em Belo Horizonte (MG).

Produtos mineiros



Produtos mineiros diversos também são comercializados no Mercearia Fartura por estabelecimentos de diferentes locais: Lagoa Santa, Brumadinho, Nova Lima, Belo Horizonte e Ritápolis. Entre eles, mel, sucos, azeites saborizados, carnes defumadas, embutidos e maturados.

Programação musical

A programação musical está recheada de atrações. Entre os nomes confirmados, estão: o samba de Aline Calixto, Thiago Delegado também representando o gênero, o som sofisticado do Mambo Jazz, a Orquestra de Câmara Sesc, Thamires Cunha e Bia Nascimento, Charanga Pop em formato de cortejo, Sambaby para a criançada e No Stress.

Para o gerente de marketing da CSul Lagoa dos Ingleses, Philippe Alcântara, a agenda é mais uma oportunidade de alinhar o propósito do empreendimento com um portfólio aquecido de atrações: “Somos palco de grandes eventos e receber o Fartura, que tem em seu portfólio o Festival Gastronômico de Tiradentes, é uma honra. Eventos como esse reiteram o propósito da CSul em prezar pelo bem-estar e a qualidade de vida local, gerando encontros aprazíveis entre famílias e amigos, bem como fortalecendo a oferta de entretenimento no Vetor Sul da capital”.

Fartura

Fartura – Gastronomia do Brasil é a principal plataforma gastronômica do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. As Expedições Fartura já visitaram todo o território nacional em mais de 100 mil km rodados em busca de histórias e receitas, que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web. Essa pesquisa baseia também a curadoria dos eventos, que já aconteceram em todas as regiões brasileiras. Cerca de um milhão de pessoas já participaram de Festivais Fartura em mais de 10 cidades, desde 2014.

Serviço