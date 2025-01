IA da Alibaba: conheça a tecnologia que diz ser ‘superior ao DeepSeek’

A empresa chinesa de tecnologia Alibaba - dona das marcas Aliexpress e Taobao - lançou nesta quarta-feira (29/1) uma nova versão de seu modelo de inteligência artificial, o Qwen 2.5, que promete ser superior a outro chatbot chinês, o DeepSeek-V3.

O Qwen 2.5, da Alibaba, foi estrategicamente lançado no primeiro dia do ano novo chinês - que segue o calendário lunar, diferentemente do Brasil e de outros países, que utilizam o gregoriano -, quando a maioria da população está de folga e celebrando com a família. A escolha da data sugere que o crescimento exacerbado da DeepSeek provocou uma competição até mesmo interna entre os programas de inteligência artificial.

Corrida das IAs

O surgimento do assistente de IA da DeepSeek repercutiu no Vale do Silício e fez com que as ações de empresas de tecnologia ao redor do mundo despencassem. Apesar disso, essa movimentação impulsionou a concorrência entre programas, desafiando a predominância dos Estados Unidos no mercado. Esse fluxo levou esta “corrida” a existir globalmente e localmente.

Em sua conta oficial na rede social WeChat, o Grupo Alibaba declara: "O Qwen 2.5-Max supera (...) quase todos os GPT-4o, DeepSeek-V3 e Llama-3.1-405B", mencionando, além do DeepSeek, os modelos de IA de código aberto mais avançados das norte-americanas OpenAI e Meta.

Um dos pontos de maior importância nesta disputa é o custo. O fato do DeepSeek-V2, antecessor do modelo V3 da DeepSeek, ser de código aberto e barato, custando apenas 1 iuan (0,14 dólar) por 1 milhão de tokens (unidades de dados processados pelo modelo de IA), desencadeou uma guerra de preços de modelos de IA na China - após seu lançamento em maio passado.

Isto fez com que a unidade de computação em nuvem do Alibaba anunciasse cortes de preços de até 97% em uma série de modelos.

Liang Wenfeng, criador da DeepSeek, afirmou em uma entrevista ao portal chinês Waves, em julho do ano passado, que a startup "não se preocupava" com disputas de preços e que seu objetivo é atingir a AGI (inteligência artificial geral).

A OpenAI define AGI como sistemas autônomos que superam os humanos nas tarefas mais valiosas do ponto de vista econômico.

Na entrevista, Liang destacou sua visão de que as maiores companhias tecnológicas chinesas podem não ser as mais indicadas para liderar o futuro da IA, contrastando seus altos custos e estrutura hierárquica rígida com a abordagem ágil e o modelo de gestão flexível da DeepSeek.

"Grandes modelos fundamentais exigem inovação contínua, e as capacidades dos gigantes da tecnologia têm seus limites", disse ele.

Ao mesmo tempo em que gigantes chinesas da tecnologia, como a Alibaba, contam com centenas de milhares de funcionários, a DeepSeek funciona como um centro de pesquisa, composto, em sua maioria, por jovens formados e doutorandos das universidades mais prestigiadas da China.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos