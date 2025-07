Versão restaurada de 'Em busca do ouro', de Chaplin, em cartaz hoje em BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Cem anos após sua estreia, em 26 de junho de 1925, no Egyptian Theatre, em Los Angeles, “Em busca do ouro”, um dos filmes mais importantes de Charlie Chaplin, ganha as telas de todo o mundo com uma versão restaurada em 4K. Nesta quinta-feira (3/7), o filme será exibido às 20h30, no UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes).

A história leva Carlitos ao Alasca. O célebre personagem chapliniano tenta a sorte como garimpeiro em meio à corrida do ouro de 1898. O filme foi rodado na Califórnia com centenas de figurantes e até um urso de verdade.

A cópia da sessão em BH é a mais próxima possível da produção original, pois, em 1942, Chaplin fez nova edição do filme e descartou a versão de 1925.

Em 1993, foi feita uma nova versão, mais próxima da inicial. Para chegar ao filme que vem a público agora, foi realizada mais uma busca em arquivos de vários lugares do mundo.

