Diretor de 'Clube da luta' fará sequência de 'Era uma vez em Hollywood'

"Era uma vez em Hollywood", de 2019, irá ganhar uma continuação escrita por Quentin Tarantino, mas dirigida desta vez por David Fincher.

De acordo com informações da Variety, Brad Pitt, que está na longa-metragem original, voltaria a atuar na sequência. Outro portal, o The InSneider, afirmou que Leonardo DiCaprio também deve retornar à franquia.

Segundo a Variety, o projeto deve acontecer através da Netflix e ser filmado em julho, na Califórnia.

A possibilidade de uma nova história assinada por Tarantino surge após o diretor desistir "The Movie Critic", ou o crítico de cinema, que seria seu décimo e último filme.

O portal The Playlist especula que o orçamento da empreitada deva ficar em torno de U$S 200 milhões. Já o roteiro de Tarantino teria sido adquirido pela Netflix por cerca de US$ 20 milhões.

