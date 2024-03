A belo-horizontina Flávia Paes, de 44 anos, é cliente Unimed-Rio na modalidade intercâmbio há mais de 10 anos e se surpreendeu ao ter uma consulta para a filha negada no dia 27 de fevereiro, apesar de estar com o pagamento do plano de saúde em dia. Na ocasião, foi informado a ela que o atendimento da Unimed-Rio estava suspenso em BH. Outros clientes do convênio relatam situações semelhantes em Minas Gerais.



Flávia é cliente Unimed-Rio desde que a empresa comprou parte da carta de clientes da Golden Cross e diz estar desesperada e indignada por ela e a família não terem acesso aos serviços previstos pelo convênio. A belo-horizontina tem uma filha de 1 ano e 10 meses que faz acompanhamento pediátrico para monitorar o ganho de peso e uma mãe de 70 anos com diabetes, que também teve consulta negada.



A cliente fez uma reclamação na Agência Nacional de Saúde (ANS) e foi informada que a Unimed-Rio irá migrar a carteira de clientes para a Unimed Ferj em abril e, até lá, não há o que ser feito. “Ficaremos desassistidas. Sem atendimento médico, mesmo com os pagamentos rigorosamente em dia”, desabafou Flávia.



“Eu liguei para a Unimed e falaram que estavam migrando para outro plano, mas como tem muitos cooperados, vão fazer aos poucos, e que, no momento, não estão atendendo nenhum consultório, somente emergência nos hospitais”, disse uma moradora de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, cuja mãe, de 77 anos, é cliente Unimed-Rio e nunca teve problemas de atendimento.



Leia também: Cratera no Belvedere: obra seguirá parada por falta de segurança

No ReclameAqui, site para consumidores denunciarem problemas em relação a um produto ou serviço, os relatos são semelhantes. “Estive no hospital procurando atendimento de urgência e fui comunicada que o atendimento do meu convênio se encontrava suspenso. O que fazer? Continuar pagando a fatura e não ter atendimento?”, registrou um usuário na plataforma nessa quarta-feira (20/3).



A reportagem procurou a Unimed para confirmar as informações, esclarecer as razões por trás da suspensão e perguntar alternativas para clientes que precisam de atendimento periódico. A Unimed-BH respondeu que "os clientes da Unimed-Rio que tiveram atendimento negado precisam contatar os canais oficiais da sua operadora para buscarem esclarecimentos sobre a suspensão dos atendimentos.”



A Unimed-Rio foi procurada pela reportagem, mas ainda não retornou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice