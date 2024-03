Nesta quinta-feira (21/3), a Superintendência Regional do Trabalho (SRTE-MG) realizou uma nova fiscalização na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e não autorizou a retomada da obra de reconstrução do asfalto no local. Segundo Carlos Calazans, responsável pela SRTE-MG, o serviço para reparar a cratera, que se abriu no dia 7 de março, continua oferecendo risco aos trabalhadores envolvidos.



Nessa quarta-feira (21/3), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) solicitou o desembargo da obra, que foi interrompida pela SRTE na última sexta-feira (15), informando que as adequações solicitadas pela Superintendência tinham sido realizadas.

Após o pedido emitido, uma nova fiscalização foi feita na manhã desta quinta-feira, mas, segundo Carlos Calazans, as solicitações do SRTE não foram atendidas. “Não foram feitas as devidas proteções aos trabalhadores como escoramento adequado do local”, disse.

O responsável pela SRTE-MG disse que assim que as solicitações forem devidamente realizadas a obra será liberada.

A reportagem entrou em contato com a PBH para repercutir a última decisão do SRTE mas ainda não teve resposta.

Interditada



Na última sexta-feira (15/3), a fiscalização da superintendência na Avenida Presidente Eurico Dutra apontou a falta de isolamento nas bordas do buraco e de escoramento do talude, corte inclinado feito para garantir a sustentação de um aterro, que impediria um possível soterramento de trabalhadores que estivessem dentro da cratera para fazer a substituição dos tubos da rede.



“Mais importante do que a obra e o trânsito é a vida das pessoas”, disse Calazans.