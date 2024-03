Cratera abriu em importante via do Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte

A retomada da obra de reparação do asfalto da Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital, foi solicitada nesta quarta-feira (20/3) pela empresa responsável, confirmou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que, mais cedo, tratava a realização do pedido como uma previsão. Uma cratera se abriu no local em 7 de março, depois que a rede de drenagem do local cedeu.



A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-MG) ainda vai emitir parecer nos próximos dias, após uma nova vistoria na obra, em data ainda a ser definida, segundo informou à reportagem o superintendente do órgão, Carlos Calazans. “Vamos fazer novas avaliações. Caso a empresa tenha adotado todas as medidas de segurança, nós faremos a liberação”, pontuou.

Antes, a SRTE-MG, depois de fiscalização na última sexta-feira (15/3), havia determinado a interrupção dos trabalhos, pois constatou irregularidades que poderiam colocar os profissionais em risco, como a falta de um corte inclinado para garantir a sustentação de um aterro, que impediria um possível soterramento de trabalhadores que estivessem dentro da cratera para fazer a substituição dos tubos da rede. Também não havia isolamento nas bordas do buraco e de escoramento do talude.



Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a empresa contratada realizou as adequações solicitadas, apresentou o relatório fotográfico e, por isso, pediu a liberação da obra. “A PBH esclarece que assim que ocorrer a liberação, os trabalhos serão retomados imediatamente. A previsão de conclusão da obra é de 10 dias após a retomada dos trabalhos”, disse a administração municipal.