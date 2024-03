O muro de uma escola do Bairro São Pedro, em Esmeraldas, na Grande BH, cedeu por causa do acúmulo de água das chuvas que atingiram a região, nesta quarta-feira (20/3), por volta das 13h15 . Além do dano à instituição de ensino, a água invadiu algumas casas próximas do local. Segundo relatos, os moradores já vinham denunciando e cobrando uma medida de prevenção da prefeitura do município.

Rogério Belilo, morador do bairro, conta que a escola é nova e começou a ser construída há dois anos, com prazo de sete meses a um ano para ser entregue. Porém, segundo ele, faz quase três anos que a obra não é finalizada.

"Fizeram o muro da escola sem nenhum escoamento de água. Se chovesse muito forte, o muro conteria muita água do lado de dentro, de uma forma que pressionaria o muro e viesse a acontecer isso", comenta Belilo.

Leia também: Chuvas e calor devem persistir na Grande BH nesta quinta-feira (21/3)

Há um barranco dentro da escola que contribuiu para o acúmulo de água. Sem lugar para o escoamento, o muro não suportou e cedeu. A água invadiu casas e estabelecimentos vizinhos.

Veja vídeo do momento exato em que o muro cedeu:





Eliete Casimiro Ferreira mora em frente ao local e tem um restaurante em sua própria residência, o Lili Sabores. Durante o ocorrido, o portão de sua casa foi arrancado, e ela teve todo seu estabelecimento invadido pela água e pela lama. "A água veio de encontro com a moto do meu motoboy, arrebentou meu portão, e a lama desceu pelo meu quintal. Não sei como vou trabalhar amanhã", relata.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura do município e aguarda retorno.