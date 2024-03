Montes Claros (414,2 mil habitantes), no Norte de Minas, ganhou uma nova escola do Serviço Social da Indústria (Sesi), implantada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Inaugurada nesta quarta-feira (20/3), a nova unidade escolar oferece uma proposta de educação inovadora, integrando o ensino convencional (nos níveis infantil, fundamental e médio) com tecnologia, robótica e valores sobre o desenvolvimento humano.

Além da nova unidade do Sesi, o município terá também investimentos em novos cursos profissionalizantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para atender as demandas por mão de obra das empresas farmacêuticas que estão sendo instaladas na cidade do Norte de Minas. O anúncio foi feito pelo presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

Conforme mostrou o Estado de Minas, Montes Claros vivencia uma onda de crescimento devido à atração de três grandes plantas de medicamentos, que, juntas, totalizam R$ 2,5 bilhões em investimentos e a criação de 2,2 mil empregos diretos e pelo menos outros 1,5 mil indiretos: a Eurofarma, a Cristália e a Hipolabor.

O município sedia ainda a multinacional dinamarquesa Novo Nordisk, maior fabricante de insulina do mundo, que está ampliando sua unidade em Montes Claros, com a previsão de investir R$ 1 bilhão até 2026. A unidade na cidade é a maior fábrica de insulina do Norte de Minas.

Em entrevista ao EM, durante a cerimônia de inauguração da escola Sesi em Montes Claros, o presidente da Fiemg lembrou que a nova unidade, com capacidade para 1.100 alunos, capacita adolescentes e jovens “mais bem preparados para ingressar na vida profissional”, mesmo que seja voltada para a formação básica. Segundo Roscoe, a escola do Sesi tem um ensino diferenciado por ter “um conteúdo de tecnologia”.

Ele também anunciou que a escola de formação profissional do Senai em Montes Claros vai oferecer cursos técnicos voltados para as fabricantes de medicamentos. Roscoe informou que já há dois cursos profissionalizantes destinados ao setor farmacêutico a serem oferecidos pelo Senai na cidade do Norte de Minas, com a previsão de preencher 100 vagas por semestre em cada um deles.

O presidente da Fiemg destacou que a cidade tem a previsão de um grande crescimento econômico com a chegada das plantas da área de fármacos. “Nos próximos anos, Montes Claros será um dos maiores polos farmacêuticos do Brasil - eu colocaria (a cidade) entre os dois polos principais (do país). E isso já está consolidado. Com certeza, vai mudar a dinâmica da cidade de Montes Claros, com grandes investimentos sendo realizados”, afirmou.

“Quando as empresas (farmacêuticas) entrarem em operação, vai ser sentido o impacto no mercado de trabalho, na arrecadação de tributos pelo município e também nas oportunidades de renda para as famílias”, acrescentou.

Escola do Sesi será no Bairro Ibituruna

A nova unidade do Serviço Social da Indústria em Montes Claros recebeu o nome de Escola Sesi Professora Quita Guimarães, em homenagem à mãe do prefeito da cidade, Humberto Souto (Cidadania), que também participou da cerimônia de inauguração. A escola foi instalada em um prédio que pertenceu a uma faculdade particular e adquirido pela Fiemg.

De acordo com a Federação das Indústrias, a unidade do Sesi em Montes Claros vai oferecer educação infantil para crianças de 1 a 5 anos; ensino fundamental para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade; e ensino médio para adolescentes de 15 a 17 anos;

“As escolas Sesi preparam seus alunos não apenas para enfrentar os desafios acadêmicos, mas também para se tornarem cidadãos conscientes e transformadores do futuro”, destaca a Fiemg. “São oferecidas atividades extracurriculares e projetos que estimulam o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas reais”, informa a entidade do setor industrial.