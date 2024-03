O ônibus do cantor Thiago Carvalho tombou na Rodovia Fernão Dias, no Sul de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (20/03). Ao todo, 18 pessoas da equipe do cantor, entre músicos e equipe técnica, estavam no veículo.





Thiago não estava no ônibus, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PFR). Em nota, a assessoria de comunicação do cantor informou que ele e a mulher seguiam viagem no ônibus, mas desceram antes, em São Paulo, onde o casal reside.





O acidente aconteceu no KM 857, em trecho da cidade de Pouso Alegre/MG, sentido Belo Horizonte.

O veículo seguia para a capital mineira, após um show do cantor que foi realizado nessa terça-feira (19/3) na Expo Telêmaco 2024, na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná.

Ônibus estava com 18 passageiros Reprodução/Redes sociais





De acordo com a análise dos vestígios materiais do local, segundo a PRF, o condutor perdeu o controle de direção e saiu da pista, tombando em uma área de pasto à beira da rodovia. O tombamento aconteceu por volta de 14h45.



A PRF confirmou que seis pessoas se feriram, mas segundo a concessionária Arteris, não há vítimas graves. Uma das vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, estava com dores na região da cintura pélvica e outra com um corte contuso na região posterior do crânio.





Três feridos foram levados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, pela ambulância da concessionária Arteris, para atendimento. O motorista fez o teste do bafômetro, que apontou 0,0 mg/l.

Leia também: Juiz de Fora chora a morte de três professores em rodovia





Três pessoas foram encaminhadas ao hospital PRF/Divulgação

Participaram do resgate equipes da Polícia Rodoviária Federal, da concessionária Arteris Fernão Dias, Corpo de Bombeiros e SAMU. De acordo com a concessionária Arteris, uma pista seguia fechada no trecho e o congestionamento era de 2 KM na tarde desta quarta-feira (20).



Iago Almeida / Especial ao EM