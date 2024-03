A transição do verão para o outono trouxe instabilidade à capital mineira, que registrou forte chuva e estragos na madrugada desta quarta (20/3). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para quinta-feira (21/3) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes forte, durante todo o dia. Há possibilidade de rajadas de vento ocasionais de intensidade fraca a moderada. A temperatura mínima prevista é de 18ºC, mas os termômetros podem chegar a máxima de 32ºC.





Chuva em BH

Em Belo Horizonte, duas regionais ultrapassaram a média de precipitação esperada para o mês de março depois da chuva registrada nesta madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao menos 37 vezes durante a madrugada para ocorrências relacionadas à chuva em BH e em Contagem e Ibirité, ambas na Grande BH. Os chamados foram para pessoas ilhadas, queda de árvores, alagamentos, inundações e enxurradas.

A Avenida Tereza Cristina precisou ser fechada por cerca de uma hora devido ao risco de transbordamento. Às 5h, o trânsito foi liberado na região.



Na Vila Samag, em Contagem, moradores ficaram ilhados devido a enxurrada. A água invadiu casas e lojas, arrastou carros e deixou muita gente assustada. Segundo informações da defesa Civil municipal, em apenas quatro horas, choveu mais de 100 mm em Contagem, o que corresponde a mais da metade do esperado para todo o mês de março na região. O resultado foi de cerca de 160 moradores desalojados.

Acumulado de chuvas (mm) no mês de março até 4h45 dia 20/03/2024, segundo a Defesa Civil:

Barreiro: 193,9 (98,2%)

Centro Sul: 229,6 (116,3%)

Leste: 63,0 (31,9%)

Nordeste: 89,2 (45,2%)

Noroeste: 175,0 (88,6%)

Norte: 66,8 (33,8%)

Oeste: 215,0 (108,9%)

Pampulha: 96,8 (49,0%)

Venda Nova: 49,1 (24,9%)



Média Climatológica de março: 197,5 mm





Previsão do tempo para Contagem

De acordo com o Inmet, a previsão para esta quinta em Contagem é de céu nublado com pancadas de chuva na parte da manhã, e trovoadas isoladas a partir da tarde. Os termômetros podem variar entre 22ºC e 29ºC.

A Defesa Civil emitiu recomendações durante a chuva, confira:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Risco Geológico

Em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Noroeste e Oeste de Belo Horizonte, e moderado nas regionais Nordeste e Barreiro, até a próxima segunda-feira (25/3). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:





• Trinca nas paredes.

• Água empoçando no quintal.

• Portas e janelas emperrando.

• Rachaduras no solo.

• Água minando da base do barranco.

• Inclinação de poste ou árvores.

• Muros e paredes estufados.

• Estalos.

RECOMENDAÇÕES:

• Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

• Coloque calha no telhado da sua casa.

• Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

• Não jogue lixo ou entulho na encosta.

• Não despeje esgoto nos barrancos.

• Não faça queimadas.

Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193).



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa