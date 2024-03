No sábado (23) e no domingo (24), o Metrô BH irá circular com intervalo maior que o habitual, terá alteração na via dos trens e não terá baldeação.

Segundo anúncio feito nesta quarta-feira (20/3) pela empresa responsável, o objetivo da mudança é viabilizar as obras no metrô.



Nos dois dias deste fim de semana, o intervalo entre viagens será de 20 minutos, o Metrô BH informa que normalmente o tempo de espera é de 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.



As outras alterações serão no sentido dos trens nas estações Vila Oeste e Gameleira, que irão circular na mesma via, e na suspensão de baldeações.

Segundo a empresa, as alterações serão informadas em avisos sonoros nos trens e estações e por meio de comunicação visual, física e digital.

Mudanças para obra



As alterações no funcionamento do Metrô da capital mineira têm sido uma constante. No último fim de semana (16/3 e 17/3), o transporte ficou fechado, também para viabilizar obras de revitalização da Via Permanente do sistema.



Já no sábado 9 e no domingo, 10 de março, os intervalos entre as viagens também foram maiores pelo mesmo motivo.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Fernanda Borges