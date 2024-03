Agencia do Banco do Brasil em Patos de Minas teve porta quebrada

Um homem, não identificado pela Polícia Militar, quebrou uma porta de vidro de uma agência bancária em Patos de Minas.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou ao banco às 15h30 dessa terça-feira (19/3) para fazer o pagamento de um boleto junto aos funcionários da agência.





No entanto, o funcionamento do caixa ia até as 15h. O homem foi avisado que o serviço estava encerrado e que teria que retornar em outro dia.

De acordo com o B.O., o homem ficou alterado com a informação recebida e deu dois socos na porta de entrada do banco. A porta de vidro quebrou.





Na sequência, o homem saiu andando normalmente pelas ruas da cidade e não foi encontrado.