Cachorro conseguiu se livrar do ataque com a ajuda de populares

Um cachorro de raça indefinida, médio porte e que vive em situação de rua, sobreviveu ao ataque de uma serpente Sucuri no lago de Furnas, em Planura, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quarta-feira (20/3). O cão foi resgatado com a ajuda de populares.



Com relação ao caso, três vídeos circulam em redes sociais e grupos de WhatsApp.



O primeiro vídeo mostra o momento do ataque, quando a cobra enrola no corpo do cachorro. Ao mesmo tempo o cão chora de dor e populares tentam ajudá-lo. Enquanto dois deles puxam o rabo e uma das patas traseiras, outro golpeia a cobra algumas vezes com um galho de árvore.



Já o segundo vídeo tem imagens do cachorro solto, andando no entorno do lago e tossindo algumas vezes. A mulher que gravou o vídeo diz que ele teria vomitado sangue.



E no terceiro vídeo, a mulher mostra o cachorro, aparentemente melhor de saúde, e se alimentando de ração.



A reportagem tentou contato com a mulher que gravou os vídeos e aguarda retorno.