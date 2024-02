Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem é morto com golpes de podão durante uma briga com um vizinho. As imagens são fortes.

O crime ocorreu na quarta-feira (7), em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. A discussão teria começado quando um dos vizinhos, de 21 anos, chutou o cachorro do outro, de 41 anos.

O tutor do animal foi até a casa do vizinho tirar satisfação. Consta no registro policial que antes de ser morto, o homem de 41 anos teria agredido fisicamente o jovem que, para se defender, pegou o podão.

As imagens também mostram o jovem de posse do podão e indo pra cima do homem. Neste momento, o dono do cachorro saca uma arma de fogo da cintura e atira em direção ao jovem.





Mesmo ferido, as imagens também registraram que o rapaz conseguiu dar um golpe que derrubou o homem ao chão e depois disso, o jovem deu outro golpe no pescoço da vítima.



O jovem baleado foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, mas não corre risco de morte.