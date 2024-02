Uma câmera de segurança flagrou o momento exato que uma mulher, que estava em bicicleta, entrou numa residência e depois abandonou um bebê recém-nascido, do sexo masculino. As imagens mostram ela encostando a bicicleta em frente ao local sendo que, em seguida, ela entrou em cômodo localizado na parte frontal da casa, onde colocou a criança em cima de uma cadeira.



O caso aconteceu na última segunda-feira (5/2) em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal João Henrique e passa bem.



Quem primeiro viu a criança foi uma idosa, sendo que em seguida a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo o seu genro.



Ela contou aos militares que, inicialmente, achou que poderia ser uma boneca deixada no local pelas netas. Mas, ao se aproximar, a mulher constatou que era um recém-nascido.



Segundo nota da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), divulgada na tarde desta sexta-feira (9/2), os procedimentos de polícia judiciária estão em andamento. “A PCMG esclarece que, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o caso segue sob sigilo”, finalizou nota.