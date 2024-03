As fortes chuvas que atingiram Contagem na madrugada desta quarta-feira (20) deixou cerca de 160 moradores desalojados.

Segundo a Defesa Civil da cidade, a última atualização foi feita por volta das 9h. Os moradores atingidos foram orientados a buscar um dos dois abrigos gratuitos.

Apesar da relevância, o número de desalojados é considerado baixo pela Defesa Civil, visto que em anos anteriores, chegou a ser até 1000% maior.

Para a subsecretária da Defesa Civil, Ângela Gomes, as obras recentes auxiliaram no combate às enchentes: "Realizamos diversas obras nos últimos anos, isso diminuiu o impacto das chuvas”, explicou.

O alto volume de chuva, cerca de 100mm em duas horas, surpreendeu a todos. De acordo com Angela, há um protocolo da prefeitura para seguir nessas situações. “Os primeiros trabalhos são a retirada dos atingidos das áreas, principalmente de onde foi alagado com dois metros de altura”, disse.

Os moradores vão voltar gradativamente para suas casas. A reportagem do Estado de Minas percorreu, nesta manhã, os locais mais afetados e um rastro de destruição ficou pra trás.

Para a subsecretária, cuidar melhor das ruas e não deixar lixo no chão pode diminuir o impacto das enchentes.” Temos visto que lixo depositado indevidamente em bocas de lobo vem dificultando o trabalho. Isso pode atrapalhar até no resgate, além de complicar ainda mais as enchentes”, disse.

Chuva da madrugada

Em poucas horas, choveu mais da metade do esperado para todo o mês de março em Contagem. Segundo a Defesa Civil municipal, o volume de chuva na madrugada ultrapassou os 100 mm.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao menos 29 vezes durante a madrugada para salvamento de pessoas ilhadas, queda de árvores, alagamentos, inundações e enxurradas. Na manhã de hoje, equipes da prefeitura faziam os levantamentos de estragos.

Vinte pontos da cidade foram atingidos, sendo 500 pessoas afetadas. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a forte enxurrada que tomou conta das ruas na Vila Samag. Casas e lojas foram invadidas pela água.