A manhã desta quarta-feira (20) foi de muito trabalho e lamentação para os moradores da Vila Marimbondo, em Contagem, onde uma forte chuva devastou a rua das Candeias durante a madrugada. A força da água foi tão forte que derrubou a parede de uma casa, fazendo com que a enxurrada invadisse outras duas residências.





Uma das casas afetadas foi a da costureira Elizabeth Augusta, de 47 anos. Ela mora sozinha e contou que estava dormindo quando a água começou a entrar pela janela. “Foi um susto muito grande. A rua alagou e água entrou de uma vez. Quando olhei a janela e a parede estourando fiquei doida. Foi uma noite de terror”, disse.

A costureira precisou da ajuda de vizinhos para não ter mais prejuízo. Um dos cômodos mais afetados foi justamente onde fica o seu material de trabalho. “Meu material, minhas máquinas, tudo dentro da água. Foi cena de terror. Tirei tudo do chão, sozinha, jogando água fora com o balde. Depois os vizinhos conseguiram me ajudar”, contou.

A parede faz parte de uma casa que fica entre a residência de Elizabeth e a de Carlos Cezar. Nesta manhã, ele estava limpando o imóvel e tentando recuperar o que não foi destruído.

Leia também: Chuva de mais de 100 mm invade casas e alaga ruas em Contagem



Na hora da enchente, Carlos estava trabalhando. A parede caiu em cima do seu quarto e o estrago poderia ser muito pior. “Graças a Deus eu não estava em casa. Se eu estivesse dormindo, não tinha escapatória, os móveis do vizinho vieram todos para a minha casa”, contou.

Essa não é a primeira vez que as casas são invadidas pela água. Em dezembro, uma outa enchente deixou os moradores da rua na mesma situação. Eles reclamam da falta de apoio por parte da prefeitura. “Essa foi a primeira vez desse jeito, mas as enchentes são frequentes. Moro há 35 anos aqui e toda vida foi assim. Não temos reposta da prefeitura. Eles nunca vieram na nossa rua”, desabafou Elizabeth.

“A prefeitura vem aqui, dá um colchão, cesta básica e água sanitária e só. A gente fica a ver navios. Corre o risco de chover novamente e piorar. Perdi tudo. Agora é trabalhar e correr atrás novamente”, disse Carlos.

Chuva da madrugada

Em poucas horas, choveu mais da metade do esperado para todo o mês de março em Contagem. Segundo a Defesa Civil municipal, o volume de chuva na madrugada ultrapassou os 100 mm.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao menos 29 vezes durante a madrugada para salvamento de pessoas ilhadas, queda de árvores, alagamentos, inundações e enxurradas. Na manhã de hoje, equipes da prefeitura fazem os levantamentos de estragos.

Os bairros Eldorado, Água Branca e Jardim Califórnia foram os mais atingidos pela chuva. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a forte enxurrada que tomou conta das ruas na Vila Samag. Casas e lojas foram invadidas pela água.

Resposta da prefeitura



À tarde, a Prefeitura de Contagem informou que a cidade foi atingida por fortes chuvas, com ventos intensos, queda de granizo, estrago em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em alguns bairros. Segundo o Executivo, não há desabrigados, visto que as pessoas foram para casa de parentes.

Os principais pontos atingidos foram:



- Avenida Tereza Cristina, região Industrial - fechada por volta das 3h51 e liberada às 5h16, com registro de transbordamento do córrego Ferrugem por volta das 4h10.

- Avenida Cinco, Vila Samag, na região Eldorado - registro de alagamento em 60 residências;

- Rua das Candeias, na Vila Marimbondo, Eldorado – cem residências atingidas;

- Rua José Barra do Nascimento com av. Firmo de Matos, Eldorado - 30 residências atingidas;

- Avenida Pio XII, bairro Água Branca – alagamento de uma residência;

- Av. Joaquim Camargos, bairro Água Branca – quatro residências atingidas.

Ainda segundo o documento, a prefeitura tem atuado para tentar conter as enchentes com a construção de bacias de contenção e obras de macrodrenagem, além de realizar a limpeza de córregos e bocas de lobo.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que realiza obras que irão contribuir para reduzir os problemas causados pelas chuvas, como a construção das bacias de contenção e intervenções de macrodrenagem. A bacia de contenção B2, no Riacho das Pedras, conhecida como Rio Volga e construída em parceria com o Estado, foi concluída, em outubro de 2023 e já opera em sua totalidade, com capacidade para conter 27,1 milhões de litros de água. A obra da B5A, bacia da Toshiba, está em andamento, também sob responsabilidade do Estado. A previsão de conclusão é para meados de 2024.

A ampliação do sistema de escoamento da água de chuvas (macrodrenagem) da av. Francisco Firmo de Matos será executada em parceria com o governo de Minas e não foi iniciada.

A obra de macrodrenagem da av. Pio XII, entre a av. Teleférico e a Via Expressa, totalizando cerca de 725 metros de extensão, está em andamento. A intervenção de grande porte vai resolver os problemas crônicos de enchentes nas imediações do bairro Água Branca, segundo promessa da prefeitura.

Por fim, a prefeitura pede que a população descarte lixo e materiais inservíveis da forma correta, jamais em vias públicas.