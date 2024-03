Três professores morreram em um acidente com dois carros, na noite dessa terça-feira (19/3), na BR-267, no Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora. Eles são Dryele Cunha, de 26 anos, Roberto Costa Neto, de 32, e João Fernando Gonçalves de Almeida, de 37. Quatro pessoas ficaram feridas - outros dois professores, Matheus Pinto Barbosa, de 26 anos, e Daniele dos Reis Costa, de 40, que estavam no mesmo carro, e o casal ocupante do outro veículo.

Os cinco professores estavam num carro e retornavam da Escola estadual Maria Ilydia Resende Andrade, no distrito de Valadares, onde lecionavam - Dryele, de História, Roberto, de Matemática, e João Fernando, de Português.

Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que estavam foi atingido pelo outro carro que vinha em sentido contrário, onde estava o casal, de 57 e 64 anos. Os quatro feridos foram levados para o Hospital do Pronto Socorro de Juiz de Fora.







Ainda segundo a PRF, chovia muito no momento do acidente, por volta das 22h. As causas ainda estão sendo investigadas, com a perícia da Polícia Civil tendo comparecido ao local.

A diretora da escola, Marinez Miranda, publicou uma nota de pesar nas redes sociais. “É com grande tristeza que informamos o falecimento de Dryele, João Fernando e Roberto. Professores do braço de Valadares, que infelizmente não resistiram ao acidente que sofreram voltando da escola após mais um dia de trabalho. Agradecemos o apoio de todos nesse momento tão difícil. Hoje, nossa escola e a educação estão de luto.”