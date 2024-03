Morreu nesta-quarta feira (20/3) o jornalista Humberto Alves Pereira, ex-presidente do Jornal da Cidade, em decorrência de um enfisema pulmonar. O profissional tinha 74 anos e era conhecido pela paixão pelo jornalismo e pela contribuição para a consolidação da profissão em Minas.

Humberto tomou posse da presidência do Jornal da Cidade em 1989. Durante o período de atuação no veículo, ele contribuiu na divulgação de assuntos relevantes para Belo Horizonte e Minas Gerais por todo o país, e na construção de uma sólida história no mercado mineiro de comunicação impressa e de mídia.

Humberto também é reconhecido por anos de atuação no colunismo social e coberturas no setor automotivo, tendo recebido diversas homenagens ao longo da carreira.

“Divertido e com personalidade forte. Falava alto, ria muito, adorava uma piada e vibrava quando seu Galo vencia. Conhecia BH inteira. Impressionante sua rede de relacionamento, composta por gente de todas as áreas. Amizades que colecionou em seus muitos anos como jornalista e diretor do Jornal da Cidade (agora Cidade Conecta), que há mais de 60 anos fez e faz uma cobertura ampla e completa dos eventos empresariais e sociais da capital mineira. Viveu a vida de forma intensa, deixa saudades e muitos amigos”, exprime o jornalista e editor do Cidade Conecta, Luís Otávio Pires, que trabalhou junto com Humberto.

O corpo será velado nesta quinta-feira (21/3) das 8h às 14h na Sala Phoenix do Funeral House, na Afonso Pena, 2.158, Funcionários, Região Centro-Sul de BH.

Leia o comunicado oficial sobre o falecimento:

É com imensa tristeza que informamos o falecimento do querido jornalista Humberto Alves Pereira.

Ninguém nunca está preparado para a partida de alguém, e neste momento de dor só pedimos a Deus que ilumine sua alma e nos dê conforto.