Um homem de 38 anos, condenado pela Justiça mineira por tortura e lesões corporais graves contra o enteado em Belo Horizonte, foi extraditado de Portugal nesta quarta-feira (20/3). Entregue pelas autoridades lusitanas no Aeroporto de Lisboa, ele chegou no fim da tarde ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, escoltado por policiais federais.



Foragido, ele foi preso no país europeu em 23 de fevereiro após a Interpol emitir a difusão vermelha, também conhecida como “red notice”, que possibilita a divulgação, entre os estados membros, da existência de mandados de prisão pendentes de cumprimento. O alerta internacional havia sido emitido em 12 de janeiro.

Segundo a Polícia Federal, o homem, condenado a mais de oito anos de prisão, cometeu os crimes em 15 e 16 de dezembro de 2013, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH, quando pisoteou o abdômen da criança, à época com 8 anos. A data da condenação não foi informada.

Em decorrência da agressão, o garoto teve o intestino rompido e ficou com diversos hematomas depois de ter as nádegas mordidas pelo então padrasto. Ainda de acordo com a PF, o homem usou uma colher em alta temperatura para queimar as mãos e os braços da criança.



O preso foi encaminhado ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, onde permanecerá à disposição da Justiça.