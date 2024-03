Cratera abriu no último dia 7 e fechou avenida no Bairro Belvedere

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais (SRTE) interditou a obra de reparação do asfalto na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde uma cratera se abriu, no dia 7 deste mês, depois que a rede de drenagem do local cedeu.

O responsável pela SRTE-MG, Carlos Calazans, disse que a obra foi fiscalizada nessa sexta-feira (15/3) por auditores do trabalho que constataram risco de acidente para as pessoas que atuavam no local.

De acordo com a fiscalização, em vistoria ao local, os auditores identificaram irregularidades como a falta de escoramento do talude (corte inclinado feito para garantir a sustentação de um aterro) em ambos os lados é a mais visível e pode acarretar soterramento dos trabalhadores que precisam entrar no fundo da vala para fazer a substituição dos tubos da rede. Além disso, não há qualquer isolamento nas bordas, gerando risco importante de queda.

Segundo ele, a cratera tinha dimensões gigantescas, e as condições não eram adequadas para a segurança dos trabalhadores. Ele afirmou que, assim que a empresa contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para fazer o reparo se adequar às exigências apresentadas pela equipe de engenharia da SRTE, uma nova vistoria será feita, e, caso todas tenham sido atendidas, a obra será liberada.

O superintendente afirmou que, de duas semanas para cá, a SRTE-MG está fiscalizando diversas obras na capital para averiguar as condições de trabalho e segurança a fim de evitar acidentes como o ocorrido no ano passado em um supermercado na mesma região onde a cratera se abriu.

No dia 17 de outubro de 2023, um talude desabou em uma obra de construção do supermercado Verdemar no Bairro Belvedere, matando quatro pessoas, que trabalhavam na manutenção de contenção na estrutura que desabou em cima delas.







“Mais importante do que a obra e o trânsito é a vida das pessoas”, afirma o superintendente. A previsão da Prefeitura de Belo Horizonte era concluir o reparo da cratera em duas semanas. Parte do buraco já foi tampado, e a via, parcialmente liberada.

Procurada, a PBH informou que a empresa contratada já está tomando as providências necessárias para atender as condições impostas e, na segunda-feira, obter a liberação e prosseguir com a obra sem impactar o cronograma.

Desvios



O local da cratera fica perto da rua Haiti e da Central de Tratamento da Copasa, no Belvedere. Um veículo chegou a cair no local, e o motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar com ferimentos leves.

Desde então, o trânsito segue interditado. O buraco já foi tampado e a via parcialmente liberada na Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, no Belvedere, sentido Bairro/Centro. A via continua interditada no sentido Centro/Bairro.

De acordo com a PBH, os trabalhos se concentram na substituição da rede na área considerada mais emergencial e também na análise técnica e preventiva de possíveis problemas em outros pontos próximos.



Agentes da Empresa Municipal de Transporte e Trânsito (BHtrans) e da Guarda Municipal estão monitorando as avenidas interditadas e ao redor para orientar os motoristas e ajudar na sinalização do local.

O trecho interditado, no sentido Belvedere, e os desvios estão sinalizados no Waze e no GoogleMaps, com informações para os condutores evitarem a região e indicação de itinerários alternativos.