Um guincho foi acionado e está no local na manhã desta quarta-feira (13) para fazer a retirada do carro

Dias depois de uma cratera engolir um carro no Bairro Belvedere, outro buraco causa transtornos na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Na noite dessa terça-feira (12/3), um buraco se abriu embaixo de um carro estacionado em uma rua do Bairro Mangabeiras.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que equipes da Defesa Civil e da BHTrans estiveram no local e isolaram a área. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A Equipe da Subsecretaria de Zeladoria Urbana fará vistoria na rede de drenagem do local para investigar as causas e iniciar as providências necessárias.

Por volta das 8h da manhã de hoje, o carro foi retirado do local por um guincho. Veja foto:

Segundo buraco em cinco dias

A Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está interditada desde sexta-feira (8/3) devido a uma cratera. Técnicos da prefeitura trabalham para acelerar as obras no local e liberar o trânsito até sexta-feira (15/3).

A cratera se abriu na noite de quinta-feira (7/3) e engoliu um carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motorista. Os militares auxiliaram na retirada segura do homem, que se surpreendeu com o buraco no meio da pista e não teve tempo de desviar.

O homem, de 50 anos, foi levado para o Hospital Mater Dei com um corte profundo no nariz.