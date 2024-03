A Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, deve ser parcialmente liberada para o trânsito até sexta-feira (15/3). Técnicos da prefeitura trabalham para acelerar as obras no asfalto onde um buraco se abriu no último dia 7.

De acordo com a PBH, uma pista do lado direito e outra do lado esquerdo devem ser liberadas para os veículos transitarem. A expectativa é de que, com isso, o trânsito na região seja aliviado.

Um dos motivos do abatimento do asfalto foram danos causados pela rede de drenagem. Cerca de 120 metros da tubulação serão substituídos nos próximos dias.

A expectativa é que a conclusão da obra ocorra em 15 dias, a depender das condições climáticas e da não existência de mais pontos danificados. “Também estão sendo feitos diagnósticos e inspeções na rede de drenagem à montante (superior) e à jusante (inferior) do ponto da erosão para identificar se existem mais locais ao longo da via com mais algum tipo de comprometimento. Caso ocorra, a manutenção e correção serão feitas”, explica o subsecretário da Suzurb, Leonardo Gomes.



Agentes da BHtrans e da Guarda Municipal estão monitorando o trecho fechado e operando os desvios da interdição da Avenida Presidente Eurico Dutra, entre a Avenida José Maria Alkimin e a Rua Haiti. Os agentes estão reforçando as orientações aos motoristas e mantendo as condições da sinalização no local. O trecho interditado e os desvios estão sinalizados nos aplicativos Waze e GoogleMaps, orientando os motoristas a evitarem a região e informando itinerários alternativos.