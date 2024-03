Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (11/3) ao ser denunciado por perseguir uma mulher e a filha dela em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

O suspeito foi localizado no Bairro Vitorino Braga e preso em flagrante. Ele alegou que fazia um "ritual diário" de seguir as duas até uma creche.





Segundo a Polícia Civil (PCMG), a vítima procurou a Casa da Mulher da cidade alegando que, enquanto levava a filha para a creche pela manhã, percebeu que estava sendo seguida.

De acordo com o relato da mulher, o agressor a esperava próximo à casa dela e a perseguiu desde então, com ameaças constantes. Após deixar a criança na creche, a vítima seguiu caminhando, enquanto o agressor continuava no encalço dela.

Ao perceber que a vítima se dirigia a uma delegacia, o suspeito ameaçou atacá-la com uma faca. A mulher disse que este não foi o primeiro episódio de violência sofrido.

A polícia encontrou uma faca e uma tesoura entre os materiais de artesanato do suspeito, que trabalha vendendo brincos e pulseiras feitas à mão. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.