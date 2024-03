Quatro viagens saindo da Rodoviária Novo Rio com destino a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foram canceladas após um ônibus da Viação Sampaio, que deixaria o Rio de Janeiro às 14h30, ser sequestrado nesta terça-feira (12/3) pelo homem identificado como Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, que se entregou à polícia no fim da tarde.

A reportagem apurou no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, em Juiz de Fora, que o episódio acarretou o cancelamento dos embarques - que aconteceriam no Rio com destino à cidade mineira - programados para 16h, 16h30, 18h e 19h.

A empresa Guanabara emitiu nota informando que está dando apoio à Rodoviária Novo Rio para a remarcação de passagens, que pode ser solicitada por meio de ligação para o número 0800 728 1992 a partir desta quarta-feira (13/3).

Leia mais: Ônibus com reféns é sequestrado na Rodoviária do Rio; há feridos



Ao Estado de Minas, o diretor-executivo da concessionária que administra o Terminal Rodoviário Miguel Mansur, Marco Nicolau, disse que a Rodoviária Novo Rio já liberou todos os embarques. O primeiro com destino a Juiz de Fora ocorreu às 21h30. Os próximos estão programados para 23h30, nesta terça-feira, e 6h de quarta-feira. As viagens de Juiz de Fora para o Rio não foram afetadas.

"Tomamos conhecimento do sequestro cerca de dez minutos após o fato. Então, reservamos uma sala para atendimento de pessoas que poderiam chegar aqui buscando informações. Também ampliamos a equipe para eventual atendimento médico, caso alguém se sentisse mal", explica Marco. No entanto, o terminal rodoviário não teve registro de familiares buscando orientações, segundo informado pela Viação Sampaio.



Sequestro

O sequestrador, que já tinha duas passagens na polícia por roubo, manteve 17 reféns, incluindo idosos e crianças, e atirou em duas pessoas. Ainda conforme a PM, os demais sequestrados foram liberados sem ferimentos aparentes e passariam por consultas iniciais com médicos do Corpo de Bombeiros.



Sequestro de ônibus no Rio: veja tudo que se sabe sobre o criminoso

Os militares foram chamados por volta das 15h para atender à ocorrência de sequestro do ônibus que seguiria da capital fluminense para Juiz de Fora. A negociação durou cerca de três horas.

Segundo informações do secretário da PMRJ, Luiz Henrique Marinho Pires, o criminoso entrou no ônibus e em determinado momento se sentiu ameaçado. Ele efetuou disparos contra um grupo de pessoas e deu início ao sequestro.

A suspeita é de que o homem estaria fugindo da facção criminosa da qual faz parte. A motivação do sequestro ainda está sendo investigada pelas forças policiais.