crédito: Rogério Silva/ Governo do Estado do Rio de Janeiro

Governador do Rio de Janeiro, Claúdio Castro (PL), elogiou ação da PM no desfecho do sequestro do ônbus na capital fluminense

O governador do Rio e Janeiro, Cláudio Castro (PL), usou as redes sociais para parabenizar a Polícia Militar pelo desfecho do sequestro do ônibus que sairia às 14h30 da rodoviária da capital fluminense para Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O chefe do Executivo disse ter dado duas orientações: não ferir nenhum refém e ser “implacável” nas negociações com o sequestrador.

O criminoso foi preso após três horas de negociação e nenhum dos passageiros foi ferido. Antes das negociações, dois passageiros foram baleados. Ainda não há informações sobre o que motivou a ação do homem preso.

“Atuação exemplar das forças de Segurança do Rio de Janeiro! O criminoso que sequestrou o ônibus está preso e os reféns, libertados. Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando duas determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações”, disse o governador.

Mais cedo, Castro disse estar monitorando o trabalho para a libertação dos reféns feito por negociadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM fluminense.



Nota

A Viação Sampaio, proprietária do ônibus sequestrado, divulgou nota lamentando o ocorrido e se colocando à disposição para auxiliar os passageiros da linha. Segundo a empresa, o ônibus, da categoria executivo, partiria com 37 passageiros.



"Uma equipe da Viação Sampaio está no local para prestar assistência aos passageiros envolvidos neste caso de violência", disse a empresa. "Lamentamos profundamente o ocorrido, ainda sem detalhes, e daremos o apoio possível aos clientes e funcionários da empresa", completou.

A viação faz parte do Grupo Guanabara, fundado no Rio de Janeiro na década de 1960, e faz transporte de passageiros para várias localidades do país.