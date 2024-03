Um dos dois baleados durante o sequestro de um ônibus no Rio de janeiro, nesta terça-feira (12/3), foi identificado como Bruno Lima de Costa Soares. Ele tem 34 anos e está em estado grave, com ferimentos no abdômen e tórax. O homem foi socorrido para o Hospital Souza Aguiar, no Centro da capital fluminense e já passou por uma cirurgia.

Conforme coletiva do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, as equipes do hospital estão empenhadas na operação de Bruno. Seis bolsas de sangue foram utilizadas, disse ele. "Aproveitamos para pedir que a população doe sangue amanhã, até para repor as que foram utilizadas. Todos os hospitais da rede estão mobilizados e preparados, caso tenham novas vítimas", afirmou.

Veja o momento em que um dos feridos é atendido:

A situação começou nesta tarde, quando um homem armado invadiu o ônibus da Viação Sampaio. O veículo seguiria para Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

Há 17 reféns e mais uma pessoa foi baleada. Conforme a Rádio, o outro ferido sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento médico no local.

*Com Rádio Tupi