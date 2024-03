Em 12 de junho de 2000, durante quase quatro horas, o assaltante Sandro do Nascimento manteve dez passageiros reféns em um ônibus da linha 174, no Rio de Janeiro. Na época, o desfecho foi trágico e acabou sendo televisionado pelas grandes emissoras de TV. Vinte e quatro anos depois, um criminoso invadiu um ônibus da Viação Sampaio, na Rodoviária Novo Rio, no Centro, e fez 18 reféns, incluindo crianças e idosos, na tarde desta terça-feira (12).

Em 2000, quando Sandro do Nascimento manteve dez passageiros reféns, ele chegou a simular a morte de uma delas, a estudante Janaína Lopes, que foi obrigada a permanecer deitada no chão do coletivo por mais de uma hora. Depois de permanecer por mais de quatro horas dentro do ônibus, o criminoso desceu do coletivo usando a professora Geisa Firmo Gonçalves como escudo. Foi nesse momento que o soldado do Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar), Marcelo de Oliveira Santos, tentou neutralizar o sequestrador.

Entretanto, os disparos do policial atingiram apenas a refém, resultando em sua morte, depois que ela também foi alvejada por três tiros disparados pelo sequestrador.

Sandro acabou morto por asfixia dentro do veículo que o levava ao hospital Souza Aguiar. Os policiais militares envolvidos – o capitão Ricardo de Souza Soares e os soldados Flávio Durval Dias e Márcio Araújo David – foram acusados de homicídio qualificado. No entanto, em dezembro de 2002, foram absolvidos por uma margem estreita de votos (quatro a três) pelo IV Tribunal do Júri do Rio.

Desta vez

Um criminoso invadiu um ônibus da Viação Sampaio, na Rodoviária Novo Rio, no Centro, e fez 18 reféns, incluindo crianças e idosos, na tarde desta terça-feira (12). Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência. A área foi isolada.

Segundo a polícia, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O homem, identificado como Bruno Lima de Costa Soares, foi atingido no tórax e no abdômen. Segundo o hospital, ele corre risco de morte.

Um dos passageiros contou que o ônibus tinha como destino Minas Gerais, mas foi rendido pelo criminoso antes de deixar o terminal.