Um homem foi preso ao agredir a namorada, atear fogo no carro dela e colocar fogo no próprio corpo em Pouso Alegre. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (11/3), no Bairro Colinas Santa Bárbara, durante crise de ciúmes do homem, segundo a Polícia Militar.

A PM relatou que o casal estava em um forró, quando o homem, de 26 anos, começou a questionar como a namorada, 42 anos, flertava com outros homens. Após a discussão, eles seguiram para a casa da mulher no carro dela, um GM Cobalt.

No caminho, o homem voltou a questionar a mulher sobre o ocorrido no evento. Ela, então, disse que não precisava dar satisfações a ele, o que o irritou ainda mais. Foi aí que o homem teria começado a atear fogo no carro e a mulher saiu assustada, rapidamente.

Em seguida, o homem começou a agredir a namorada com socos no rosto, derrubando-a no chão e batendo sua cabeça contra o concreto. Ele segurou a mulher com força, jogou álcool no próprio corpo e nela, e tentou acender um isqueiro, dizendo que a mataria. Foi nesse momento, por volta de 3h30, que a Polícia Militar chegou ao local e interveio com rapidez.



"Os policiais ordenaram que o autor soltasse o isqueiro, mas ele não obedeceu e começou a caminhar com o isqueiro e um galão de álcool na mão. A equipe policial continuou verbalizando com ele, tentando acalmá-lo, mas ele apenas proferia frases desconexas. Em um dado momento, o autor ateou fogo em si e correu", contou a PM.

Os policiais usaram o extintor de incêndio da viatura para conter as chamas em seu corpo. O autor foi socorrido ao Hospital Samuel Libânio, onde foi entubado e passou por atendimento médico. A mulher também foi socorrida ao hospital com um corte na testa. Carro ficou completamente destruído PMMG

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e apagou o incêndio do carro. O veículo Cobalt ficou completamente destruído e foi removido ao pátio credenciado. Foram gastos 200 litros de água para apagar o fogo.

A Polícia Civil vai investigar o caso. Não há informação se o autor continua internado ou se foi encaminhado para a delegacia. (Iago Almeida/ Especial para o EM.)