Vídeo com maus-tratos na creche de Juiz de Fora viralizou no início do ano

A dona de uma creche localizada em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, foi indiciada pela Polícia Civil pelo crime de maus-tratos a crianças.



Nesta terça-feira (12/3), a PC divulgou que a mulher, de 61 anos, cometeu crime contra pelo menos cinco crianças, com idades entre três meses e dois anos. Os maus-tratos tinham o intuito de castigar as crianças, segundo a PC.



Durante a investigação, os policiais tiveram acesso a câmeras de segurança que mostraram “a forma ríspida com que as crianças eram tratadas, além das agressões, como beliscões, puxões pelos braços e gritos”, informou em nota a Polícia Civil.





Além disso, segundo a PC, testemunhas disseram que a mulher “controlava e intimidava os funcionários para que nada fosse descoberto e que privava as crianças de alimentação e cuidados básicos de higiene”.





Apesar de ter sido indiciada, a mulher aguarda o julgamento do caso em liberdade. Ela não foi localizada pela reportagem.





Vídeo de agressão viralizou





Em janeiro deste ano, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra a dona da creche maltratando crianças.



As imagens foram gravadas em um imóvel vizinho ao do local onde ocorreram as agressões. É possível ver a dona pegando e puxando as crianças pelo braço, além de ouvir muito choro das próprias crianças.



Em determinado momento, a dona fala com uma funcionária: “tem que puxar pelo braço. Esse negócio de chamar pelo nome não dá”, em referência a uma garota que estava sob cuidados da funcionária e, aparentemente, não queria ir para dentro do imóvel almoçar.

Assista abaixo:





Por causa do vídeo, algumas mães procuraram a Polícia Civil, abriram uma ocorrência e o órgão passou a investigar a creche.