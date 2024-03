À espera de uma pressão por atendimento de doenças respiratórias nas próximas semanas, o Hospital Infantil João Paulo II, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, irá abrir, até o fim de março, 10 novos leitos para o período sazonal. O pico das síndromes respiratórias, que afeta especialmente as crianças, é esperado para abril.



As doenças respiratórias respondem pela maior parte das internações no sistema de saúde. “A dengue, apesar de muito atendimento, tem pouca conversão em internação. As doenças respiratórias, por outro lado, internam mais, especialmente as crianças. A pediatria vai sofrer muito em março”, declarou o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (12/3).

O período sazonal das doenças respiratórias acontece em meio a epidemia de dengue. “Temos um momento de transição em março que teremos ainda muitas arboviroses, e as doenças sazonais crescendo. A abertura de novos leitos será intensiva. Não temos uma pressão hoje, temos leitos vagos, mas já vamos deixar preparado para o fim do mês”, disse. A unidade já conta com sete pediatras.

À medida que os casos de dengue entrarem em declínio, a previsão é de que os leitos pediátricos de enfermaria e UTI abertos para atendimento exclusivo das arboviroses em BH sejam convertidos para reforçar o atendimento às doenças respiratórias. “Conversei hoje com o secretário municipal de Saúde, Danilo, para que a gente faça essa transição no momento mais oportuno”, afirma Baccheretti.