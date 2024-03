Homem faz 17 pessoas reféns em sequestro a ônibus no Rio de Janeiro que viria para Minas Gerais

O porta-voz da Polícia Militar afirmou nesta terça-feira (12/3) que entre os 17 reféns que estão sendo mantidos pelo sequestrador na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, estão crianças e idosos.

Os militares foram chamados por volta das 15h para atender a ocorrência de sequestro do ônibus da Viação Sampaio que seguiria da capital fluminense para Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Ainda não se sabe o que motivou a ação e nem o que o sequestrador deseja. Duas pessoas foram feridas ainda do lado de fora do veículo. Policiais continuam em negociação com o criminoso.

Leia também: Ônibus sequestrado na Rodoviária do Rio seguia para Minas Gerais

Uma pessoa foi baleada com três tiros e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave. Outra foi socorrida, vítima de estilhaços.