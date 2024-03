A Sala de Vacina da Região Norte, em Nova Lima, na Grande BH, está temporariamente fechada, devido aos casos de COVID-19 e dengue entre funcionários da saúde municipal. Os atendimentos foram redirecionados para outra unidade.

Conforme a prefeitura, a sala está localizada na Rodovia Januário Carneiro, nº 8625, e funciona regularmente às terças e quintas-feiras. Desde 27 de fevereiro, as duas servidoras responsáveis pela unidade estão cobrindo escalas de trabalho em outras unidades. Os moradores da região podem procurar a sala de vacina da UBS do José de Almeida, na R. Dr. Lunds, 200, ou qualquer outro posto da cidade.



“Por integrarem o quadro de profissionais do Centro de Imunização do município nos demais dias da semana, as servidoras estão, nesta semana, dedicadas também à reorganização e mudança dos serviços devido à reforma da policlínica”, informaram por meio de nota.

Ainda segundo o poder municipal, todas as orientações de prevenção e manejo de doenças são fornecidas aos colaboradores, porém, diante da epidemia de dengue, a ocorrência de casos de contágio entre os profissionais pode ocorrer com maior frequência’.

Os atendimentos na sala estão previstos para retornar na próxima terça-feira (19/3).