A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, pediu para a Secretaria de Segurança Pública do município entrar em contato com as polícias civis e militares do Rio de Janeiro para ter informações sobre passageiros da cidade da Zona da Mata mineira que pudessem estar no ônibus sequestrado na tarde desta terça-feira (12/3).



O município seria o destino do veículo que foi sequestrado na rodoviária do Rio. Após o criminoso se entregar, a prefeita disse que, mesmo com o fim da ação, a preocupação com as vítimas continua. De acordo com a prefeitura, havia juiz-foranos no veículo.

Margarida Salomão acrescenta que toda a estrutura da prefeitura “está dedicada a prestar a devida atenção às vítimas e suas famílias, contribuindo em tudo que for possível.”

(...) a fim de ter mais informações sobre juiz-foranas e juiz-foranos no ônibus em questão.



Que o sequestro possa ser resolvido o quanto antes, e que todas as vítimas possam regressar para sua casa com toda segurança. — Margarida Salomão (@JFMargarida) March 12, 2024

E, mais uma vez, quero ratificar que toda a estrutura da @prefeiturajf, especialmente por meio de nossas secretarias de Segurança Pública, Saúde e de Direitos Humanos, está dedicada a prestar a devida atenção às vítimas e suas famílias, contribuindo em tudo que for possível. https://t.co/ULZAZK4Dzu — Margarida Salomão (@JFMargarida) March 12, 2024

Um criminoso, depois de uma tentativa de assalto, invadiu um ônibus na Rodoviária Novo Rio e fez 17 reféns, incluindo crianças e idosos, por três horas. Dois passageiros ficaram feridos e um deles foi baleado duas vezes. Neste momento, ele se encontra em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar.