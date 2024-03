As obras de reparo para fechar uma cratera no meio da Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, devem durar até 15 dias, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Em nota, a PBH informou que realizou uma vistoria no local na manhã desta sexta-feira (8/3) e identificou um abatimento da rede de drenagem. “Toda a rede da via está passando por inspeção para avaliar a necessidade de intervenções em outros trechos. A PBH esclarece ainda que as equipes da SUZURB (Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana) estão trabalhando para, em conjunto com a BHTrans, liberar parcialmente a via”, diz o comunicado.

“A previsão é que todos os trabalhos estejam concluídos em 15 dias, a depender das condições climáticas”, completou a nota.

O buraco abriu na noite dessa quinta-feira (7/3) em uma das principais avenidas de ligação entre os bairros Belvedere, Sion e Mangabeiras.

Leia mais: Cratera engole carro e fecha avenida do Belvedere

Na última noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um motorista que caiu com o carro na cratera. Os militares auxiliaram na retirada segura do homem, que se surpreendeu com o buraco no meio da pista e não teve tempo de desviar.

O homem, de 50 anos, foi levado para o Hospital Mater Dei com um corte profundo no nariz.