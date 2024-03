Um adolescente de 17 anos mantém a própria família refém dentro de casa, no Bairro Chácara São Francisco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, desde o início da manhã desta quinta-feira (21/3). Informações preliminares dão conta que o jovem está em surto psiquiátrico. O sequestro já dura cerca de nove horas.

O irmão, de 15 anos, e a avó do jovem, de 70 anos, estariam sendo mantidos em cárcere sob ameaça de serem feridos com um facão. Conforme o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para a ocorrência, o adolescente seria usuário de drogas.

“Ele ainda disse a familiares que não gostaria de ver a polícia no local, se não iria executar os mesmos. No momento nossa equipe de atendimento pré-hospitalar encontra-se a postos no logradouro, aguardando negociação da Polícia Militar”, informaram os bombeiros.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime. A Polícia Militar está no local negociando com o jovem. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado.



*Com informações de Alessandra Mello