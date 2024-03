Um homem foi preso por passar a mão nas nádegas de uma mulher em Patos de Minas, nessa quarta-feira (20/3). Foi o marido da vítima que reconheceu o suspeito por meio de vídeo de câmera de segurança. O assediador é vizinho do casal.

O vídeo foi importante não só para o reconhecimento, mas para que o suspeito não pudesse contradizer a vítima.

Nas imagens é possível ver quando ele se aproxima e passa a mão na mulher. Ela não reage e ele segue próximo dela. A vítima disse à Polícia Militar que achou que o homem agiria de novo.

A denúncia só aconteceu após a vítima contar o que havia acontecido a seu marido. Eles voltaram ao comércio em Patos de Minas, explicaram a situação e conseguiram as imagens.

O homem reconheceu o assediador como seu vizinho. A polícia foi acionada e, na casa do suspeito, ouviu dele que não se lembrava dos fatos. O homem negou ter sido ele, mas confirmou estar no mercado no momento do crime.

Ele acabou preso por importunação sexual. A prisão foi ratificada na Delegacia da Polícia Civil.