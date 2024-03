Moradores revoltados com a falta d'água na região dos bairros Trevo, Palmeiras e Santa Paula, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, fecharam a BR-116, Rio-Bahia.



O protesto começou no início da noite desta quarta-feira (20/3) e provocou uma longa fila de veículos nos dois sentidos da rodovia. Os moradores cobram da prefeitura uma ação definitiva para resolver o problema.



No domingo (17/3), esses moradores fecharam a rodovia, que corta a região afetada pela falta d'água. A manifestação travou completamente o tráfego de veículos na rodovia e deu muito trabalho às polícias Militar e Rodoviária Federal, que foram ao local da manifestação negociar com os moradores a desocupação das pistas.



O clima ficou tenso no protesto desta quarta-feira porque os moradores argumentavam que somente desobstruiriam as pistas caso as suas reivindicações fossem atendidas. Cida Pereira, que é moradora da região, disse que há um descaso da prefeitura em relação ao problema. "Chega de descaso, nós pagamos as nossas contas em dia. No centro da cidade não falta água", disse.



No fim da tarde, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE-GV), autarquia da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, divulgou nota explicando que a falta d'água na região onde os moradores estão protestando, acontece por causa de uma série de rompimentos nas tubulações do reservatório do Bairro Altinópolis. E que o problema será solucionado até o fim desta semana.



Nota da Prefeitura

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) vem enfrentando desafios significativos nos últimos nove dias, com rupturas frequentes nas redes de água que abastecem várias regiões através do reservatório do bairro Altinópolis. Esses rompimentos ocorreram sete vezes em pontos distintos, afetaram severamente as tubulações de 400mm, 300mm e 250mm.

É importante ressaltar que, devido à complexidade das operações, o tempo necessário para que as linhas de abastecimento se recuperem varia de 2 a 4 dias, especialmente nas partes mais altas dos bairros. Com os rompimentos sequenciais, os bairros Planalto, Turmalina, Palmeiras, Vila Ozanan, Retiro dos Lagos, Jardim do Trevo, Santa Paula, Sertão do Rio Doce I e II, Santo Antônio, Maravilha e Mãe de Deus ficaram desabastecidos.



Equipes do SAAE têm trabalhado incansavelmente nos reparos das redes em todos os bairros afetados, além de abastecer as residências por meio de caminhões-pipa. No entanto, lamentavelmente, no último sábado (16), os motoristas foram impedidos pela população de realizar o abastecimento. Vale destacar que o SAAE não tem medido esforços para atender às necessidades da população, e pede aos moradores para que permitam que os funcionários realizem seu trabalho, garantindo o abastecimento de água o mais rápido possível.