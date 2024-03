O clima abafado com chuva no fim da tarde deve permanecer nesta quinta-feira (21/3), em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura máxima pode chegar a 32°C e a umidade relativa mínima do ar vai ficar em torno de 45% à tarde.

A previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde. Devido ao volume pluviométrico registrado nos últimos dias e com previsão de novas chuvas, quatro regionais da capital estão sob alerta para risco geológico.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas são decorrentes da grande disponibilidade de umidade na atmosfera junto ao aquecimento diurno, o que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade em todo o estado.

Previsão do tempo em MG

Além da Região Metropolitana, as regiões Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata devem ter o céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta quinta.

Segundo o Inmet, o avanço de uma frente fria em direção ao litoral de São Paulo potencializa as instabilidades sobre toda a Região Sudeste, e favorece as pancadas de chuva em todo o estado de Minas Gerais.

A atuação da frente fria tende a provocar chuvas intensas, com grande acumulados diários entre sexta-feira (22/3) e sábado (23/3), em localidades do Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

As temperaturas permanecem estáveis, assim como o tempo abafado. A mínima registrada nos termômetros do estado foi de 16°C, no Sul, e a máxima pode chegar a 37°C, no Norte de Minas.