Rua Cuiabá com Avenida Silva Lobo está fechada devido acidente no início da manhã desta quinta (21)

Acidentes em diferentes pontos de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (21/3) complicam a vida dos motoristas da capital. Ao menos três batidas fechou ruas e interditou pistas nas primeiras horas da manhã de hoje.

A rua Cuiabá com Avenida Silva Lobo está fechada devido a um acidente envolvendo carro e poste. O local está isolado e equipes da BHTrans estão a caminho. Não há registro de feridos.

Uma faixa da Avenida do Contorno com a trincheira da Avenida Raja Gabaglia foi interditada devido a um capotamento no sentido Savassi. A Guarda Municipal e a Polícia Militar acompanharam a ocorrência.

Um guincho foi acionado para fazer a retirada do veículo. Por volta das 7h, a pista foi liberada, mas o trânsito segue agarrado na região.

No Anel Rodoviário, altura do bairro Dom Bosco, Região Noroeste de BH, sentido Vitória, um acidente entre um carro e uma moto deixou um homem, de 42 anos, ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate da vítima.



No início da madrugada de hoje, um motociclista morreu em um atropelamento no centro da capital. Uma mulher foi socorrida para o Hospital João XXIII. O estado de saúde dela não foi divulgado.