Um veículo, um Renault Megane, de cor preta, utilizou na área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte na noite desta sexta-feira (15/3). O carro estava no KM 541, na altura do Bairro Buritis, Região Oeste da capital, quando a Polícia Militar chegou. Os agentes encontraram um homem no local, que disse que o carro "apagou" quando descia pela via, dirigido pela esposa dele, de 43 anos.

Ele estava sozinho e contou que a mulher teria ficado "apavorada" e resolveu fugir, pegando um carro de aplicativo para ir para casa. O homem ficou para trás.

No entanto, ao fazer o levantamento do carro, a PM descobriu que o licenciamento está irregular, vencido desde 2020, assim como a carteira da condutora, que venceu há um mês.

A ocorrência caso foi encaminhada para a 4ª Delegacia de Polícia Civil, no Barreiro. Foram emitidas multas para os dois delitos.

Ele contou, também, que sua mulher lhe disse que ela descia o anel, quando o carro apagou. Ela decidiu, então, entrar para a área de escape, para evitar um acidente mais grave.

Até aí, tudo bem. No entanto, ao fazer o levantamento do carro, descobriu-se que o licenciamento está irregular, vencido desde 2020, assim como a carteira da condutora, que venceu há um mês.

Leia também: Vídeo: perseguição após batida quase termina em tragédia na BR-381



A ocorrência caso foi encaminhada para a 4ª Delegacia de Polícia Civil, no Barreiro. Foram emitidas multas para os dois delitos.