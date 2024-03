A polícia ainda não tem pista do homem que assassinou, dentro de um ferro-velho na Região de Venda Nova, Matheus Leite Santos, de 31 anos, om oito tiros, na cabeça, pescoço e braços. O crime aconteceu na Avenida Baleares, no Bairro Europa, em Belo Horizonte.

O homicídio ocorreu no final da tarde de sexta-feira (15/3). As suspeitas da Polícia Civil são de que o crime tenha ocorrido por vingança. As suposições são baseadas em informações da mulher da vítima, Tayná.

Segundo ela contou aos policiais, o marido tinha vendido um carro que estava com a documentação irregular. Por causa disso, Matheus vinha sendo perseguido pelo comprador, que queria o dinheiro de volta.

Testemunhas, que são trabalhadores do ferro-velho, disseram aos policiais que a vítima estava no interior do estabelecimento, quando uma motocicleta parou na porta do estabelecimento e de lá saltou um homem, trajando uniforme de uma empresa de entrega de gás – blusa amarela e azul e calça amarela –. De revólver em punho, ele atirou contra a vítima diversas vezes. Em seguida, correu, montou na garupa da motocicleta, que era pilotada por outro homem, e ambos fugiram.

De acordo com imagens de uma câmera de vídeo, a motocicleta é do modelo Honda Cross, de cor rosa. O caso está sendo investigado por policiais da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Venda Nova.